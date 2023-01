Jovem é morto a facadas após esbarrão em festa

O suspeito teria empurrado a vítima após o esbarrão e desferiu golpes de faca no abdômen do jovem

Um jovem de 19 anos, identificado como Giovany Louceira Sales, foi morto a facadas nesse domingo (29), em Querência, a 755 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em um clube de festas localizado na rodovia BR -158, quando acabou esbarrando em uma outra pessoa.

O suspeito teria empurrado a vítima após o esbarrão e desferiu golpes de faca no abdômen do jovem. Ainda segundo a polícia, não há informações sobre discussão ou briga no local.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Água Boa, mas não resistiu e morreu.

O suspeito de cometer o crime está foragido. A Polícia Civil investiga o caso.