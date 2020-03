Jovem é chamada de “pedaço de lixo” ao tentar vender boneca na internet

PUBLICIDADE 

Nas últimas semanas, uma jovem, chamada Jade Cowley decidiu vender uma boneca no Marketplace do Facebook e acabou se vendo envolvida em grande polêmica. O brinquedo era semelhante a um bebê de verdade, feito com vinil de silicone, era da filha de Jade e tinha forma, cor e tamanho de um recém-nascido.

Jade colocou à venda com a seguinte legenda: “Não sei ao certo quanto vale, por favor, ajude. Lavanda, vem com certificado, roupas e pulseira, quase não foi usada” e colocou fotos da boneca na publicação.

Uma suposta interessada, pouco tempo após a publicação, entrou em contato com a mulher, acreditando que ela estaria vendendo a própria filha. “Você deveria ter vergonha de querer vender essa linda garota. Se você não a amava, deveria ter mantido as pernas fechadas“, disse a internauta, que a chamou de “pedaço de lixo”.

Após a confusão, a mulher explicou para a internauta que se tratava de uma boneca e modificou o anúncio, colocando os dados necessários para evitar mais polêmica.