Jovem denuncia que foi estuprada por homem que confessou ter violentado e matado criança desaparecida

Uma jovem, de 19 anos, denunciou, na sexta-feira (11), ter sido estuprada por Antônio Ramos Escobar, de 58 anos, investigado pelo estupro e assassinato de Sara Vitória Fogaça Paim, desaparecida há 10 anos.

O suspeito confessou ter estuprado e matado Sara, na última quarta-feira (9). A vítima tinha apenas 5 anos na época, em 2010. A testemunha de 19 anos procurou a Polícia Civil de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, para denunciar Antônio após ele ter sido preso.

Ela relatou à polícia local que foi vítima do estupro quando tinha nove anos. Além do crime que motivou a prisão, o suspeito também está sendo investigado por essa nova acusação de estupro.

Após confessar o assassinado de Sara, o investigado apontou o local onde ele teria enterrado o corpo da criança. No entanto, após ser realizada uma varredura no local, o corpo não foi encontrado. As autoridades pretendem ouvir outras pessoas para seguir com as investigações.

Além do estupro de Sara, o suspeito confessou o homicídio e a ocultação do cadáver da criança. Ele afirmou que não lembra exatamente o local onde teria enterrado o corpo de Sara, pois, segundo ele, após 10 anos muita coisa havia mudado.