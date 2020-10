Jovem, de 18 anos, dá à luz gêmeas siamesas

PUBLICIDADE

Uma jovem de 18 anos deu à luz gêmeas siamesas, nesta quinta-feira (29).De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a mãe e as recém-nascidas estão bem e respiram sem a necessidade de aparelhos.

A jovem é moradora de Salvador. Ainda de acordo com a Sesab, as gêmeas siamesas estão interligadas apenas pelo fígado. No entanto, exames complementares serão feitos para confirmar o diagnóstico.

As bebês, que estão internadas na Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Netto, em Salvador, devem passar por uma cirurgia de separação no prazo de um mês.

O procedimento deverá ser realizado na própria maternidade, por um profissional de Goiás. O prazo até a operação serve para que as bebês ganhem mais peso e tenham evolução da maturidade pulmonar, além de ser o período de conclusão dos exames.