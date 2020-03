Jovem consegue fugir após ser amarrado, jogado de um carro em movimento e baleado

PUBLICIDADE 

Um jovem de 23 anos foi amarrado, arremessado de um carro em movimento e baleado em seguida, na noite desta segunda-feira (16). A vítima conseguiu fugir e buscar ajuda.

Segundo a polícia, o homem foi abandonado no local pelos suspeitos que ocupavam o automóvel. Eles dispararam contra a vítima, após amarrarem e jogarem o jovem na rua. Após ser atingido, a vítima conseguiu fugir e se refugiar em um beco até a chegada da polícia. Os suspeitos fugiram. A tentativa de homicídio aconteceu em Fortaleza-CE.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhada para uma unidade hospitalar.

De acordo com as autoridades, o jovem tem antecedentes criminais. Não há informações sobre a motivação do crime. Os agentes realizaram buscas na região em busca dos suspeitos.