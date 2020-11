Jornalista é morto a tiros dentro de carro

PUBLICIDADE

Um jornalista, de 44 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, na noite desse domingo (15). De acordo com a Polícia Militar e Civil, Edney Menezes foi alvejado por três tiros na cabeça.

O crime ocorreu por volta de 21h30 na Rua Getúlio Vargas com a Avenida Itamar Dias, no Centro de Peixoto de Azevedo-MT. Algumas câmeras de monitoramento flagraram o momento em que dois homens em uma motocicleta invadem a contramão e param ao lado do carro da vítima. O suspeito que estava na garupa disparou contra a vítima, que morreu ainda no local.

Após o crime, os moradores da região acionaram a polícia. A PM encontrou a vítima já sem vida dentro do veículo, um HB20. O celular e os pertences dele foram deixados no local.

Horas antes de ser morto, Edney havia comemorado o resultado das eleições municipais por meio de uma postagem nas redes sociais. Até a manhã desta segunda-feira (16), nenhum suspeito havia sido preso.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.