Jornal francês desconfia de que Neymar está em quarentena no Brasil

Segundo o jornal Le Parisien, Neymar e o zagueiro Thiago Silva “sumiram” de Paris, cidade do Paris Saint-Germain, time que defendem. Na última terça (17), a França adotou uma medida de restrição das pessoas na rua, mas, desde então, os brasileiros não foram vistos.

Por isso, o Le Parisien aposta que os craques voltaram para o Brasil, onde os casos de coronavírus são menores, se comparados à França. O decreto estabelecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, recomenda que nenhum cidadão possa sair nas ruas, a não ser que seja para algo importante.

Enquanto os jogadores ficam confinados em suas casas, o PSG passou um plano para que os atletas não fiquem sem se cuidar. Dessa forma, o elenco treina cerca de uma hora e meia por dia em bicicletas e esteiras. Além disso, alguns atletas como Draxler e Verratti divulgam seus hobbies no tempo livre, já que não podem sair devido ao caos que está tomando conta da França. O país já possui mais de sete mil casos confirmados e quase 150 mortes.



Mais cedo, o “Le Parisien” havia publicado sobre uma suposta volta de Neymar ao Brasil, o que foi confirmado horas depois. A intenção do camisa 10 é estar mais perto da família neste momento de tensão devido a pandemia do COVID-19 que afeta o mundo inteiro.