Jacarés são flagrados no Porto de Santos

O Porto de Santos, no litoral paulista, tem sido a casa de um grupo de jacarés que foi flagrado por um funcionário do local. Ao todo, três animais aparecem nas imagens e são atraídos por pedaços de pão que são jogados pelo trabalhador.

De acordo com um casal, dono de um food truck que funciona na região portuária, as imagens foram feitas em uma área conhecida como “lagoa do jacaré”. Os moradores relatam que a região é conhecida por abrigar dezenas de jacarés que costumam aparecer nos dias mais quentes do ano.

A empresa Brasil Terminal Portuário (BRP) afirmou em nota ao Portal G1 que o local indicado não faz parte do manguezal contíguo ao terminal. No entanto, o local fica em uma área próxima às instalações da empresa. A BTP destaca que alimentar animais silvestres pode trazer riscos aos moradores e afetar o ecossistema local.

A empresa reforça ainda que o surgimentos dos animais não tem afetado o funcionamento do terminal de alta performance. A empresa salienta que prioriza a segurança das pessoas e o respeito ao meio ambiente e que investe em diversos programas ambientais para gestão, monitoramento, auditoria e controle do meio biótico, antrópico e físico da região onde se situa.

A BTP também destaca que caso haja uma situação de maus-tratos aos animais, a Polícia Ambiental poderá ser acionada.