Jacaré é flagrado por moradores em praça após temporal

Moradores de São Luís-MA flagraram um jacaré rondando a vizinhança nessa terça-feira (31). O fato inusitado ocorreu após uma chuva forte atingir a região.

Após duas horas de chuva, a capital do estado sofreu com diversos alagamentos. Além da água acumulada, o temporal também trouxe um jacaré. Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) o animal apareceu na região por conta do alagamento na praça da Lagoa da Jansen, em São Luís.

Ainda de acordo com a corporação, uma equipe realizou a captura do animal que foi encaminhado para o Centro de Triagem e Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama).