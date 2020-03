Italianos vão às janelas para cantar música do Black Sabbath

PUBLICIDADE 

Um dos povos mais afetados pela epidemia do novo coronavírus, os italianos estão indo às janelas e varandas de seus apartamentos para cantar cada vez mais. Na tarde desta quarta, 18, um grupo deles apareceu cantando War Pigs, do Black Sabbath.

Comovente pela quantidade de vozes e pela base de metal tocada por uma banda ao vivo embalando versos como: “Políticos se escondem / Eles apenas iniciaram a guerra / Por que eles deveriam sair para lutar?/ Este papel eles deixam para os pobres, sim! / O tempo dirá a suas mentes poderosas / Fazendo guerra só por diversão / Tratando as pessoas como peões no xadrez / Espere até o dia do julgamento deles chegar, sim!” Um desabafo que a própria banda ouviu e fez questão de compartilhar em seu Twitter.

Em uma hora de post com o título “italianos em quarentena cantando Black Sabbath”, havia quase 100 mil visualizações.

Quarantined Italians Singing Sabbath pic.twitter.com/tfMT1HMyEs — BlackSabbath (@BlackSabbath) March 18, 2020