Irmãos morrem em acidente de carro após motorista tentar desviar de capivara

Dois irmãos foram vítimas de um acidente na madrugada nesta quinta-feira (19). Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o motorista do veículo perdeu o controle ao tentar desviar de uma capivara.

O acidente aconteceu na Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger. De acordo com as autoridades, as vítimas, identificadas como Samuel José Barros da Costa, de 20 anos, e Ester Karoline Barros da Costa, de 14 anos, morreram no local, após o veículo colidir com uma árvore.

Antes da colisão, o motorista tentou esquivar de uma capivara, mas o animal também foi encontrado morto na rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e retirou os corpos das vítimas que ficaram presos às ferragens do carro. O acidente será investigado pela Polícia Civil.