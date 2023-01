Investigado por estupro de vulnerável, médico é preso com material pornográfico e drogas

O nome do investigado não foi divulgado, por causa da Lei de Abuso de Autoridade

Um médico investigado por estupro de vulnerável foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (24), em Salvador. Ele estava com diversos materiais de pornografia infantil em celulares e notebooks, além de drogas sintéticas.

A polícia detalhou o homem foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na casa dele. Por causa da posse do material ilegal, ele foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

O homem já responde a um inquérito no Rio de Janeiro, por causa do estupro de vulnerável. Mesmo sem dar detalhes sobre as circunstâncias do caso, nem quando aconteceu, a polícia disse que a prisão pelo estupro foi em flagrante.

O material armazenado e os dispositivos eletrônicos – notebooks, aparelhos celulares, pen-drivers e outros – foram apreendidos. Não foi detalhada a droga sintética encontrada com o médico, que foi autuado por armazenamento de pornografia infantil e posse de entorpecente.

Todo material apreendido será periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O médico ficará preso à disposição da Justiça.