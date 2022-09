Instrutor de tiros é preso após matar três cães no interior de São Paulo

Felipe Carboneri afirma que o pai é bastante conhecido na cidade do interior paulista, de população estimada em cerca de 64 mil pessoas

Fábio Pescarini

São Paulo, SP

Um instrutor de tiros foi preso em flagrante, suspeito de matar a tiros três cães que criava em sua casa, no início da noite desta quarta-feira (28), em Itupeva (73 km de SP).

Segundo a polícia, Anderson Carboneri, 43, que também é comerciante, teria presenciado uma briga entre os cachorros e atirado. Na delegacia, ele confirmou os disparos, mas negou que tivesse a intenção de matar os cachorros.

O suspeito tinha documento da posse da arma, de acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Itupeva e como confirmou o juiz Filipe Antonio Marchi Levada, em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (29). Sua prisão foi convertida em preventiva, ou seja, sem tempo estipulado para soltura, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Uma pistola 9 mm foi apreendida e, segundo a polícia, estava irregular.

O advogado Felipe de Oliveira Pereira Carboneri, filho e defensor do suspeito, afirmou que o pai, dono de farmácia em Itupeva, é ativista da causa animal e que os cães avançaram em cima dele na hora. Ele vai recorrer da decisão.

O boletim de ocorrência diz que o suspeito confessou o crime ao ser questionado na delegacia.

Ainda de acordo com o documento policial, Carboneri estava em casa, no bairro Santa Isabel, quando afirmou ter presenciado os três cães brigando. Diante da cena, ele disse ter pegado sua arma e efetuado um disparo para apartar os animais. “Feito isso, efetuou outros disparos, atingindo-os”, diz boletim de ocorrência.

Em seguida, conforme o registro do depoimento, o homem foi até a rua, pois acreditava que alguém poderia estar em cima do imóvel. Como não encontrou ninguém, voltou para casa.

Um vizinho que presenciou os disparos chamou a Polícia Militar. No local, os PMs que atenderam a ocorrência afirmam que encontraram o suspeito com a arma.

O homem foi levado a um hospital, por causa de seu estado de agitação, e depois para a delegacia, onde acabou preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados 12 estojos de munição deflagrados ou fragmentados por causa dos disparos.

“As informações trazidas aos autos são suficientemente aptas a informar que o indigitado impôs severos maus-tratos a três cães, efetuando contra eles disparos de arma de fogo dando causa, pois, ao falecimento dos animais”, escreveu o delegado plantonista Marcos Luchesi Farias.

Na audiência de custódia desta quinta-feira, o juiz Filipe Antonio Marchi Levada cita que Carboneri possui autorização do Exercito e da Polícia Federal para a manutenção de armas.

O magistrado determinou comunicação do crime ao “Ministério da Defesa e à Polícia Federal para que adotem as providências cabíveis”.

“Foi mostrado à PM, ao delegado e ao juiz que todas as armas deles estão regulamentadas e registradas”, afirmou o defensor.

O advogado diz que no início da noite de quarta-feira o pai havia acabado de chegar em casa, do estante de tiro, e que dois dos diversos cães que recolheu da rua estranharam a sua presença e avançaram contra ele.

“Aí começou uma confusão entre os cachorros e ele, para se defender, resolveu neutralizar os animais. Foi uma fatalidade, ele não saiu atirando em todos os animais”, afirma.

Felipe Carboneri afirma que o pai é bastante conhecido na cidade do interior paulista, de população estimada em cerca de 64 mil pessoas, por fazer trabalho social em prol da causa animal. E que costuma recolher cães abandonados, além de distribuir rações e medicamentos. “Ele leva os animais para casa, castra, trata e depois doa, dá uma destinação”, diz.

Segundo o advogado, no recurso à Justiça ele vai levar provas do ativismo do pai.