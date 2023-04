Instituto de Pesquisas Hospitalares (IPH) Arquiteto Jarbas Karmam comemora 69 anos de pioneirismo na história hospitalar do país

Chegar a quase sete décadas de existência e deixar um legado de pioneirismo na história do país é um fato muito importante para o Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman – IPH.

A instituição, sem fins lucrativos, completou 69 anos à frente do seu tempo.

Idealizada em 1954 pelo arquiteto e engenheiro Jarbas Bela Karman, a entidade foi pioneira na formação de profissionais ligados à área da saúde, responsável pelo primeiro Curso de Técnica Asséptica e de Esterilização (1955) e pela primeira Faculdade de Administração Hospitalar da América Latina (1973), que se manteve em atividade até 2007.

O IPH é a primeira instituição do Brasil, e uma das poucas no mundo, voltada para pesquisa e o conhecimento no planejamento físico-funcional de instituições de saúde.

Desde o seu surgimento, o instituto patrocina, divulga e incentiva pesquisas na área de serviços de saúde, administração e planejamento hospitalar. A entidade foi declarada como instituição de utilidade pública por lei estadual nº 4774 de 12 de agosto de 1958 e decreto federal nº 44.735 de 23 de outubro de 1958.

Entre os anos de 1960 e 1980, o IPH desenvolveu patentes e comissões técnicas para produtos hospitalares. Entre 1955 e 1969, a instituição publicou a revista Hospital de Hoje. Já nos anos 2000, o instituto lançou a Revista IPH, publicada até 2007 de forma impressa, e hoje na forma digital disponível no link https://www.iph.org.br/revista-iph/edicoes.

Em 2014, durante as comemorações de 60 anos, a pesquisa no acervo ganhou espaço na internet e está disponível no site do Instituto, iph.org.br. O espaço virtual conta com um vasto catálogo especializado, incluindo livros, documentos, manuscritos, desenhos arquitetônicos e periódicos, disponíveis para consulta pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Ricardo Karman, atual presidente da instituição, comemorar a data é muito significativo pela respeitável longevidade da instituição e história que ela representa.

“O IPH há 69 anos atua na produção de conhecimento e preservação da memória da arquitetura brasileira. Ao longo de sua longa trajetória abrigou ideias e contribuiu concretamente para o progresso e aperfeiçoamento das instituições de saúde e suas especificidades. Muitos cérebros notáveis e pessoas de nobre caráter forjaram o IPH e o mantiveram vivo por tanto tempo. Disponibilizamos gratuitamente a nível global toda a diversidade de nossos conteúdos, fomentamos a pesquisa e o intercâmbio de informações entre profissionais e instituições nacionais e internacionais, contribuímos dessa forma para a imensa nuvem dos saberes livres do século 21”.

A História de Jarbas Karman contada em livro – Ainda de acordo com Ricardo, é impossível desassociar a história da instituição de seu criador. Um livro sobre a sua trajetória está sendo desenvolvido. Jarbas Bela Karman foi engenheiro civil (Poli – USP, 1941), arquiteto (Poli – USP, 1947), professor e administrador hospitalar. Titulou-se mestre em arquitetura de hospitais (Healthcare Architecture) pela Universidade de Yale (EUA, 1952) e participou do curso sobre infecção hospitalar ministrado pelo Prof. Carl Walter, em Kitchener (Ontário), Canadá, em 1952.

Sua atuação deixou um legado para a área hospitalar. Ministrou inúmeros cursos e palestras dentro e fora do Brasil, foi autor de quatro livros sobre o tema e projetou centenas de instituições de saúde, entre elas o Hospital de Clínicas de Pelotas (Pelotas, 1956), o Hospital Santa Mônica (Belo Horizonte, 1957), o Hospital São Domingos (Uberaba, 1960), o Hospital da Força Aérea do Galeão (Rio de Janeiro, 1967), O Instituto Nacional de Câncer e Queimados – INCAN (Capiatá, Paraguai, 1982) e as primeiras expansões do Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP, 1970 – 1990).