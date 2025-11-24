Influenciador Vini Singer é sequestrado após festa e resgatado pela PM em São Paulo

O influenciador digital Vini Singer, que soma mais de 2 milhões de seguidores e costuma exibir uma rotina de luxo nas redes sociais, foi sequestrado na noite deste domingo (23/11) após sair de uma festa em São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Vini informou que retornava de um evento quando foi abordado por criminosos. Mantido no carro, ele foi ameaçado enquanto os sequestradores exigiam transferências bancárias.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a iniciar buscas pela região. A informação repassada aos policiais indicava que o influenciador estaria em um Fiat Argo cinza. O veículo foi localizado e abordado na rua Arlindo Bettio, na zona leste da capital. Dentro do automóvel estavam cinco pessoas: quatro suspeitos e Vini, que foi resgatado.

Durante a ação, os policiais perceberam que um Peugeot 207 prata deixou o local em alta velocidade. A equipe iniciou perseguição, que terminou quando o carro caiu no córrego do Limoeiro, na Vila Jacuí. Dois homens estavam no veículo. Um foi preso, portando um revólver e uma metralhadora. O segundo suspeito, identificado como Bruno da Silva, teria atirado contra os policiais, foi baleado e morreu.

O caso foi registrado como extorsão no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).