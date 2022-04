Influencer arranca cílios devido à ansiedade. Médica alerta para risco

Com a postagem, surgiu um grande debate nas redes rociais e especialistas reforçaram que apenas profissionais podem remover dos cílios

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital Mariana Menezes, conhecida como Mari do Prexecão, postou uma foto em que afirmava ter arrancado a extensão de cílios por conta da ansiedade. Com a postagem, houve um grande debate nas redes rociais e especialistas reforçaram que apenas profissionais podem realizar a remoção.

Profissional da área de cílios postiços que atende em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Larissa Leal, foi uma experts que comentaram o assunto. Segundo ela, quando uma cliente chega ao consultório e fala do próprio histórico psicológico, o ideal é não realizar o procedimento, uma vez que a extensão pode se tornar um meio para descontar a ansiedade.

Porque não remover em casa

A médica oftalmologista Caroline Pinheiro Lima, do CBV Hospital de Olhos, reforça o perigo de arrancar os cílios de forma geral. “Nossos cílios assumem importante função protetora para nossos olhos e funcionam como escudos para sujeira, corpos estranhos e até mesmo pequenos insetos”, afirma.

Como as extensões de cílios são aplicadas sobre os cílios pré-existentes, acabam sendo removidas “naturalmente” com a queda usual dos cílios próprios do paciente, de acordo com a oftalmologista . Ao arrancá-los à força, a pessoa pode ficar sujeita a lesões sérias.

“Tentar retirar a extensão por conta própria, principalmente com soluções caseiras e até mesmo com demaquilantes convencionais, pode acarretar lesões nos olhos, em especial na córnea, como queimaduras químicas”. Segundo a médica oftalmologista, é possível que o paciente sofra até de alopécia traumática, quando novos cílios não nascem mais após trauma local.