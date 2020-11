Indígenas pisoteiam corpo de vítima de acidente para saquear carga de caminhão

PUBLICIDADE

Um homem filmou o momento em que um grupo de indígenas saquearam a carga de um caminhão que se envolveu em um acidente, na BR-277 próximo a Laranjeiras do Sul-PR. O veículo colidiu violentamente contra uma van. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (11). Devido à colisão frontal dos veículos, o motorista da van veio a óbito.

O corpo da vítima foi deixado às margens da rodovia até que a perícia chegasse. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) percebeu, ao chegar no local, que um grupo de indígenas tentava saquear a carga do caminhão-baú.

O acidente ocorreu no KM 473,9 da rodovia, em uma área de aldeamento indígena. Por volta das 16h, a pista foi interditada nos dois sentidos. Mesmo após a chegada dos policiais, um grupo grande de indígenas deu prosseguimento ao saque.

Por um momento, o grupo parou de tentar arrombar a porta do compartimento de carga do caminhão. No entanto, as tentativas foram retomadas por um grupo ainda maior de pessoas.

Os indígenas subtraíram diversos itens automotivos (pneus de motocicletas e óleo), que compunham a carga do veículo. Durante o saque, o grupo chegou a pisotear o corpo do motorista da van envolvida na colisão.

Em razão da grande quantidade de pessoas envolvidas no saque, os policiais rodoviários não conseguiram conter o grupo. Um dos policiais foi atingido por uma pedrada na cabeça, foi atendido pelo serviço médico da concessionária e passa bem.

Posteriormente, quatro indígenas foram identificado e detidos. Os suspeitos foram encaminhado para a Polícia Civil da cidade.