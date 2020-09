Incineração da maior apreensão de maconha do país vai durar 15 horas

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (2), a polícia de Mato Grosso do Sul realiza a queima da apreensão de maconha da história do país. No dia 26 de agosto, 33 toneladas foram apreendidas em Maracuju e agora a carga vai ser queimada em um forno no Distrito Industrial de Dourados.

Autorizada pela Justiça, a incineração da maconha será feira na presença de policiais e integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual. Estima-se que toda a queima do entorpecente demore 15 horas.

A carga foi apreendida quando era transportada em um carreta. O condutor fugiu quando viu os policiais do Departamento de Operações da Fronteira (DOF). Porém, dois homens que seguiam em um veículo próximo a carreta foram presos pelos agentes.

De acordo com a polícia eles faziam a segurança da carga, avisando o condutor sobre possíveis interceptações da equipe de policiais.