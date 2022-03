Incêndio no Pantanal deixa jacaré e filhotes mortos

O local onde ocorreu o incêndio foi em uma fazenda de 130 mil hectares, e uma brigada particular tem ajudado nos trabalhos de contenção

Na manhã desta terça-feira, 8, parte da região Buraco das Piranhas, em Corumbá (MS), no Pantanal de Mato Grosso pegou fogo, segundo monitoramento de satélite. Uma equipe do Corpo de Bombeiros com 16 militares foi chamada para conter as chamas. No incêndio, um jacaré e cinco filhotes ainda em ovos foram mortos.

Os militares contam com o apoio de um barco e drones para monitorar os focos que ainda restam.

Os bombeiros informaram, nesta quinta-feira, 10, que o incêndio está sob controle.

O local onde ocorreu o incêndio, foi em uma fazenda de 130 mil hectares e uma brigada particular tem ajudado nos trabalhos de contenção das chamas.

Desde quando começou, o incêndio destruiu uma grande região, desde a margem do Rio Miranda até a Estrada Parque.

As imagens e dados fornecidos pelo satélite serão compartilhados com as autoridades para que as causas do incêndio possam ser investigadas.

Corumbá é o município com mais focos de calor registrados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) este ano, em todo o Brasil. Em todo o Pantanal, são 169 focos e somente em Corumbá, 98.