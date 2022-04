Impressora Plotter HP: descubra o que é, para o que é indicada e quais as vantagens

As impressoras são equipamentos indispensáveis para o dia a dia. Dentre as diversas opções de modelos, tamanhos e entregas, as impressoras plotter ganham grande destaque. Desde a sua criação nos anos 70, quando foi considerada uma revolução no mercado de impressão, esse tipo de produto entrega alta qualidade e performance. Entenda o que é e para quem é indicada uma impressora plotter HP.

Entenda o que é e como funcionam as impressoras plotter HP

Levando ao pé da letra, a tradução do termo plotter pode ser entendido como uma representação gráfica de uma ideia. As impressoras plotter HP reproduzem imagens em alta qualidade e de grandes dimensões, tanto em papel quanto em outros tipos de superfície, como o plástico, por exemplo. Isso acontece porque geralmente a tecnologia utilizada para impressão é a de jato de tinta. Nela o produto recebe informações de programas específicos que transformam as imagens em códigos para impressão. E é com o auxílio de cabeças de impressão, que se movem por toda a área programada, que são formadas as imagens.

As impressoras plotter HP são muito utilizadas por profissionais como engenheiros, arquitetos, publicitários e artistas gráficos, realizando impressões de mapas, plantas de casa, banners, desenhos, entre outros materiais.

Veja as vantagens de adquirir uma impressora plotter HP

As impressoras plotter HP oferecem um ótimo custo benefício para sua empresa. Isso acontece porque além de versátil, o produto também tem baixo custo de tinta por impressão. Com linhas finas e riqueza de cores e detalhes, entrega um trabalho de alta qualidade. Além disso, para garantir maior economia de tempo e recursos, vale atentar para a quantidade de cabeças e cores disponíveis nos modelos desejados. Isso porque quanto maior a quantidade de cabeças, menor a necessidade de combinação para chegar a cor final desejada.

Além disso, para garantir longa durabilidade e o máximo de qualidade em suas entregas, é importante usar produtos originais HP, como cartuchos e outros suprimentos! Eles garantem a melhor funcionalidade do produto e preservam a vida útil do mesmo.

3 dicas de impressoras plotter HP para quem precisa investir no produto

Impressora Plotter Designjet T250 e-Printer – HP

O modelo encaixa perfeitamente em escritórios e é ideal para quem busca resultados com bom custo benefício. Com capacidade de imprimir uma folha A1 em 30 segundos, a Impressora Plotter HP T250 apresenta taxa de 95% de economia de tinta. Além disso, pode ser gerenciada pelo aplicativo HP Smart, tornando o dia a dia ainda mais dinâmico. Qualidade, economia, rapidez e acessibilidade para você e sua empresa.

Impressora Plotter Designjet T650 – HP

Economia é o lema da Impressora Plotter HP T650. Com tecnologia de ponta, é possível fazer impressão em diferentes tamanhos de forma automática, sem ser necessário a alteração na fonte de mídia. Além disso, também economiza no espaço do seu escritório, com design mais sustentável e pequeno. O modelo ainda imprime em alta velocidade e consegue usar até 95% menos tinta para manutenção de rotina. Qualidade e economia a um clique com o aplicativo HP Smart.

Impressora Multifuncional Plotter HP Designjet T830 – HP

Para quem busca um produto completo a opção ideal são os modelos de impressora multifuncional. Digitalização, cópias intuitivas e impressão com a qualidade Plotter HP! Imprima documentos em pequenos e grande formatos com tecnologia de digitalização Smart, que protege os arquivos originais ao digitalizar e entrega cores precisas. Rapidez, agilidade e facilidade do uso.