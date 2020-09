Ilusionista David Blaine voa a mais de 7 mil metros preso a balões

PUBLICIDADE

Mais de 770 mil espectadores assistiram ao mágico David Blaine, de 47 anos, subir quase 7.600 metros amarrado em balões gigantes, nesta quarta-feira (2). Após realizara a façanha, o ilusionista saltou de paraquedas no céu do Arizona-EUA. Foi o maior público já registrado em um evento ao vivo do YouTube Originals.

Enquanto decolava, Blaine disse pelo rádio: “é como mágica, parece que estou flutuando no ar.”

Ele decolou de um deserto em Page, Arizona, conectado a dezenas de balões. Ao longo do trajeto, Blaime foi largando pequenos pesos para acelerar sua subida. Ele recebeu o suporte de um pára-quedas e colocou uma máscara de oxigênio enquanto se aproximava de 24.900 pés, uma altitude onde a maioria dos aviões comerciais viaja. Ele conta que se inspirou na animação da Disney/Pixar “Up” (2009) para realizar a façanha.

Blame já realizou diversas proezas em sua carreira, como se trancar em um aquário, ficar preso em um bloco de gelo por dois dias na Times Square e ficar em pé livremente no topo de um pilar alto e fino por 35 horas na cidade de Nova York.