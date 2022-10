Idoso morre em acidente de carro na BR-242

De acordo com a Polícia Rodoviária (PRF) da região, o idoso perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e bateu em uma mureta no acostamento

Um idoso de 64 anos morreu no domingo (2) em um acidente de carro na BR-242, em Ibotirama, no oeste da Bahia. Ele foi identificado como Nilvan Pereira Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária (PRF) da região, o idoso perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e bateu em uma mureta no acostamento. O carro pegou fogo e ele foi carbonizado.

A PRF ainda detalhou que a vítima estava sozinha e que o trânsito não foi afetado, já que o veículo saiu da pista e foi parar no acostamento. O corpo de Nilvan Pereira foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Bom Jesus da Lapa, cidade que fica a cerca de 138 quilômetros do local do acidente.