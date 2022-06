Idoso morre após ser eletrocutado por fiação elétrica no interior do Maranhão

Na manhã desta segunda-feira, 6, um idoso de 61 anos, identificado como Edmar Teixeira de Oliveira, morreu após sofrer uma descarga elétrica

Além do idoso, outro homem, identificado como Jurandir Lopes de Sousa, de 51 anos, também foi atingido pela descarga elétrica e ficou ferido nos braços e nas pernas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, os dois homens estavam trafegando em uma motocicleta Titan preta, quando uma palmeira caiu sobre uma rede de energia elétrica e derrubou os fios, que atingiram as vítimas.

Jurandir Lopes sofreu ferimentos nos braços e nas pernas, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Chapadinha.

O idoso Edmar Teixeira, que sofreu um choque mais intenso, acabou morrendo ainda no local. Seu corpo foi levado ao Hospital Antônio Pontes de Aguiar, em Chapadinha, para ser necropsiado.

Por meio de nota, a Equatorial Maranhão, responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado, lamenta profundamente o acidente.

Segundo a companhia, “logo que tomou conhecimento do ocorrido, a Distribuidora mobilizou suas equipes para apura a situação e adotar todas as providências cabíveis ao caso. Informações preliminares apontam que uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica derrubando os cabos ao solo. A Distribuidora informa ainda que acompanhará a perícia técnica realizada pelas autoridades competentes para conhecer todos os detalhes e esclarecer as causas deste trágico e lamentável acidente”.