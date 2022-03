Idoso mantido em cárcere privado pelos próprios filhos não resiste e morre em Abaetetuba

Após uma denúncia, ele e a esposa foram resgatados. O homem foi encontrado em um estado grave de desnutrição e ferimentos pelo corpo

Depois de ser mantido em cárcere privado pelos próprios filhos, um idoso de 83 anos não resistiu aos maus-tratos e faleceu nesta segunda-feira, 21. O caso aconteceu em Abaetetuba, Pará. Após uma denúncia, ele e a esposa foram resgatados. O homem foi encontrado em um estado grave de desnutrição e ferimentos pelo corpo.

Segundo a Polícia Civil, no momento do flagrante de maus-tratos, que aconteceu na última sexta-feira, 18, os filhos do casal de idosos foram presos por lesão corporal gravíssima e cárcere privado. No entanto, com a morte do idoso, a investigação muda para homicídio.

“Ambos serão indiciados por homicídio, uma vez que tinham a obrigação legal de, na qualidade de filhos, garantir o bem-estar e integridade dos genitores. O Ministério Público recorreu da decisão judicial que concedeu liberdade mediante fiança aos criminosos”, explica a delegada Renata Gurgel.

Entenda o caso

Na última sexta-feira, 18, policias da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) foram apurar uma denúncia que receberam sobre um casal de idosos estar sendo mantido cárcere privado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o idoso de 83 anos deitado sobre uma cama, em estado de inanição e com vários ferimentos pelo corpo.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O idoso foi encaminhado até um hospital, onde foi internado para tratar o quadro de desnutrição ajuda, porém não resistiu.