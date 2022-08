Idoso é preso com 2 kg de cocaína em aeroporto

Segundo a Polícia Federal, após chegar em São Paulo, o macedônio Dragan Jovanovski seguiria para Dubai e pararia em Maldivas

Um policial aposentado, de 70 anos, foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro quando tentava embarcar para São Paulo com 2,3 kg de cocaína escondidos na mala.

Segundo a Polícia Federal, após chegar em São Paulo, o macedônio Dragan Jovanovski seguiria para Dubai e pararia em Maldivas.

Ainda de acordo com a corporação, a mala de Dragan tinha um fundo falso onde estava a droga.

Em interrogatório, Dragan alegou não saber nada sobre o entorpecente em sua mala.