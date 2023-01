Idoso é preso após arrastar cachorro amarrado a motocicleta

Testemunhas relataram que o suspeito teria percorrido uma grande distância com o cachorro

Um idoso, de 60 anos, foi preso, na tarde desse domingo (29), por arrastar um cachorro pelas ruas da do município de Barra do Graças, a 516 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o animal estava amarrado à motocicleta que o homem pilotava.

À PM, testemunhas relataram que o suspeito teria percorrido uma grande distância com o cachorro, que já estava com as patas sangrando, e só parou depois que as pessoas o impediram.

A PM esteve no local e acionou um ONG de proteção aos animais, que acompanha o caso.

O cachorro foi encaminhado a uma clínica veterinária para receber cuidados médicos.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia.

Crime

Maus-tratos, abuso e violência contra animais é crime previsto por lei. A pena para quem praticar o crime contra cães ou gatos é de prisão, de dois a cinco anos, multa e perda da guarda do animal.

Denúncias de crimes contra animais podem ser feitas de forma anônima pelo disque denúncia da Diretoria de Bem-Estar Animal, no 0800 647 7755 ou na Delegacia do município.