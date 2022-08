Idoso é indiciado por estuprar filha de vizinho

Segundo o inquérito da Polícia Civil, o investigado ainda guardava fotos pornográficas da criança

Um idoso de 60 anos foi indiciado, nesta quinta-feira (25), por estuprar a filha do vizinho dele, de 8 anos, em Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá.

No começo do mês, o Conselho Tutelar denunciou o homem à polícia. Ele chegou a fugir da cidade no começo do mês, mas foi encontrado na zona rural de Pedra Preta, a 130 km, no dia seguinte.

Segundo a polícia, ele foi encaminhado à Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis. O investigado poderá ser condenado à pena de até 19 anos de reclusão.

Investigação



O idoso, ainda de acordo com a polícia, é dono de um bar da cidade. Ele abusava da menina quando ela ia sozinha no estabelecimento dele para utilizar a internet. Em uma dessas ocasiões, o idoso fotografou a criança nua e usou a foto no perfil de uma rede social.

Uma das testemunhas disse à polícia que a menina teria contado que ele passava a mão em suas partes íntimas.

A família da menina foi ouvida e a polícia descartou a participação ou conivência com os crimes praticados pelo investigado.