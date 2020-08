Idoso é espancado após pedir para mulher colocar máscara

PUBLICIDADE

Após pedir para que uma mulher colocasse a máscara, um idoso de 72 anos foi brutalmente espancado em um hotel de Spokane, Washington, nos Estados Unidos. O agressor é namorado da mulher e foi preso.

Ele foi esmurrado e teve a mandíbula quebrada, além disso por conta das pancadas sofreu danos na visão. A Polícia ele disse que tudo aconteceu após ter pedido para a mulher colocar a máscara. O agressor se dirigiu ao saguão e o agrediu com diversos socos até deixá-lo inconsciente. Apesar de as imagens terem sido divulgadas agora, o caso ocorreu no dia 18 de julho.

O homem que o agrediu foi identificado como Cody Hansen, de 35 anos, e ele foi detido em casa no último sábado (8), após denúncia anônima.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, Hansen foi denunciado por agressão e, após sua prisão, as autoridades constataram que o homem já era procurado por violação de liberdade condicional e porte de drogas.

Ele está preso sob fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil).