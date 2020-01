Idoso de 91 anos é atingido por carro desgovernado e câmeras de segurança gravam o momento

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (22) um senhor de 91 anos foi atingido por um carro desgovernado. Uma câmera de segurança flagrou o momento. O caso aconteceu no Setor de Indústrias do Gama, no Distrito Federal.

O idoso saia de uma lanchonete quando o veículo invadiu o estabelecimento e atingiu o homem. Com o impacto, José Henrique de Lima, que trabalha na região consertando relógios, foi arremessado e ficou caído no chão.

A motorista estaria estacionando o carro, com câmbio automático, quando provocou o acidente. O senhor feriu a perna e pessoas que estavam na lanchonete ajudaram nos primeiros socorros.