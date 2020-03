Idoso de 73 anos resgatado em incêndio tem 40% do corpo queimado

PUBLICIDADE 

Um idoso de 73 anos teve 40% do corpo queimado durante um incêndio em uma residência, onde a vítima mora. O homem foi resgatado por vizinhos. A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (18).

Ao perceberem as chamas, os vizinhos do idoso quebraram o telhado para que a fumaça fosse dissipada, e chamaram o Corpo de Bombeiros. A vítima estava presa dentro do banheiro da residência e teve 40% do corpo queimado.

Os militares combateram as chamas e levaram o morador para a Santa Casa. Segundo os bombeiros, o morador tinha o hábito de acender uma vela para a imagem de Nossa Senhora Aparecida antes de dormir, o que teria iniciado o incêndio.