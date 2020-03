Idoso de 72 anos é encontrado morto dentro de casa

Um idoso de 72 anos foi encontrado morto neste domingo (1º). A vítima estava dentro de casa e, segundo a polícia, foram achados dois facões próximos ao corpo.

Os familiares do idoso encontraram o corpo com alguns ferimentos na nuca. Ele estava caído no chão de um dos quartos do imóvel. Ainda segundo a família da vítima, o idoso já havia sofrido uma tentativa de roubo. Ele morava sozinho na residência.

De acordo com a polícia, as evidências indicam que se trata de um homicídio, já que nenhum objeto da vítima foi levado.

Ainda segundo a polícia, o corpo apresentava ferimentos causados por arma branca na região da nuca. Dois facões encontrados próximos ao idoso foram recolhidos e devem passar por perícia.