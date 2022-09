Idoso de 68 anos é preso suspeito de matar a ex-companheira e o atual dela em festa

O idoso foi preso logo depois e teve o flagrante homologado pela Polícia Civil no final da manhã deste domingo, segundo informou o delegado Saulo Macedo

Um idoso de 68 anos foi preso, neste domingo (4), suspeito de matar ex-companheira, Rosileide do Nascimento Lima, de 42 anos, e Pedro Rodrigues, de 46, que estaria se relacionando com ela. O crime ocorreu em uma festa, na cidade de Tarauacá, no interior do Acre, durante a madrugada.

O idoso foi preso logo depois e teve o flagrante homologado pela Polícia Civil no final da manhã deste domingo, segundo informou o delegado Saulo Macedo.

“Aparentemente eles tinham um relacionamento, as duas vítimas tinham algum tipo de envolvimento. O autor era ex-companheiro da vítima mulher e provavelmente se encontraram na festa e tiveram uma discussão, e dessa discussão o autor puxou uma faca e esfaqueou os dois”, disse o delegado.

Macedo informou ainda que o relacionamento de Rosileide com o suspeito tinha acabado há pouco tempo e ela estaria com Rodrigues. A suspeita inicial é que o crime tenha sido passional.

“Depois disso, o suspeito, que estava embriagado, saiu caminhando, e foi preso logo depois pela Polícia Militar. Até agora tudo indica que sim [que foi um crime passional]”, acrescentou.

O delegado já ouviu o suspeito, mas preferiu não comentar sobre a versão apresentada por ele na delegacia. O caso deve ser encaminhado ao judiciário ainda neste domingo.

As duas vítimas foram socorridas pelas pessoas, mas devido à gravidade das lesões morreram ainda no local. Os corpos foram levados ao hospital da cidade onde passaram pelos exames cabíveis.