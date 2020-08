Idoso de 103 anos diagnosticado com Covid-19 recebe alta após 15 dias de internação

PUBLICIDADE

José Vicente Bezerra, de 103 anos, foi mais um dos pacientes que venceram a luta contra a Covid-19. Após 15 dias de tratamento contra a doença, o idoso recebeu alta. Ele deixou o Hospital das Clínicas de Campina Grande, referência no tratamento do novo coronavírus, nesta quinta-feira (13).

José Vicente mora no município de Queimadas, no Agreste da Paraíba. Ele chegou a ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, logo nos primeiros dias após o diagnóstico. Dias depois, ele apresentou melhora do quadro clínico e foi transferido para a enfermaria do Hospital das Clínicas da cidade, onde se recuperou da infecção pelo novo coronavírus.

Após receber alta hospitalar, José Vicente irá ser acompanhado pelo programa “Melhor em Casa.” A família do paciente e os profissionais de saúde comemoraram a recuperação do paciente centenário.