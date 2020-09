Idoso com Alzheimer desaparece e é reconhecido por recepcionista após tentar se hospedar em hotel

PUBLICIDADE

Um idoso diagnosticado com Alzheimer foi encontrado após tentar se hospedar em um hotel. Ronaldo Damaso Aleixo, de 62 anos, mora em Belo Horizonte-MG, mas desapareceu em Santos-SP, quando ele e sua esposa ajudavam em uma mudança.

Ronaldo foi diagnosticado com Alzheimer há seis anos e estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (4). Ele foi encontrado na na madrugada de sábado (5), quando foi reconhecido, a partir de uma publicação nas redes sociais, pela recepcionista do hotel.

A profissional relatou que o idoso tentou se hospedar no estabelecimento, mas não tinha dinheiro. Com isso, ela o orientou a ir para casa. Em seguida a mulher reconheceu a foto de Ronaldo em uma postagem sobre um idoso que havia desaparecido.

Duas funcionárias do hotel se mobilizaram para encontrar Ronaldo. A Polícia Militar foi acionada e também auxiliou nas buscas. Enquanto os agente procuravam por Ronaldo, a recepcionista do hotel ligou para a esposa do idoso, Rosilane Gomes Xavier Aleixo.

Os policiais encontraram Ronaldo e, pouco tempo depois, Rosilane chegou. Foi muito emocionante, todo mundo começou a chorar”, relatou a recepcionista, Vilma, ao Portal G1.

O idoso havia desaparecido enquanto o casal auxiliava a irmã de Rosilane a se mudar. Segundo Rosilane, na tarde de sexta-feira (4), ela e Ronaldo acompanhavam o carregamento das mudanças em um caminhão.

Rosilane entrou no prédio por cerca de 5 minutos e, ao voltar, não encontrou mais o marido. Ela procurou por Ronaldo pela praia, em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Santos e em delegacias de polícia, onde registrou um boletim de ocorrência. O reencontro, no entanto, só foi possível no dia seguinte, com o auxílio dos policiais militares e dos funcionários do hotel.