Idosa tem perna amputada após ser atropelada em calçada de casa

Uma idosa, de 72 anos, foi atropelada por um carro enquanto estava na calçada de sua casa. Após o acidente, ela teve que amputar uma das pernas, relatou a família. De acordo com as imagens de uma câmera de segurança, a motorista do veículo acelerou ao fazer uma manobra e colidiu contra o portão da residência, atingindo a idosa no percurso.

O incidente ocorreu na noite de domingo (13). De acordo com a família da vítima, Vilma Vieira Martins passou por uma cirurgia de amputação e está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O caso está sendo investigado pelas autoridades de Goiânia-GO, onde o acidente foi registrado. O filho de Vilma, Alcir Martins Pereira, relatou ao Portal G1 que a pessoa que conduzia o carro fugiu sem prestar socorro e estaria alcoolizada. O registro da câmera de segurança dá indícios de que a motorista é uma mulher. Assim que ela atingiu a idosa, o passageiro do carro, que é um homem, assume a direção. Ambos deixam o local em seguida.

Após o incidente, a idosa foi encaminhada para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol) com ferimento grave na perna.