Idosa tem dinheiro da aposentadoria furtado após receber abraço

Uma idosa, de 60 anos, relatou que teve o dinheiro da aposentadoria furtado por duas mulheres. O caso ocorreu logo após a vítima sacar o benefício em uma lotérica. Em entrevista ao Portal G1, a filha da idosa, Juliana Freitas da Silva, de 31 anos, relatou o ocorrido.

O caso aconteceu na última segunda-feira (30). Juliana explicou que a mãe saiu para sacar o dinheiro da aposentadoria por volta das 12h40 em uma lotérica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, localizada na Zona Noroeste de São Paulo.

Ao sair do estabelecimento, ela viu que duas mulheres deixaram cair um bolo de notas de dinheiro na calçada. Em seguida, a idosa pegou a quantia que havia caído e devolveu para a dupla.

Juliana contou que as mulheres ficaram muito agradecidas e acompanharam a idosa até uma padaria próxima ao local. No percurso, elas ofereceram um voucher que valeria dois pares de sapatos no valor de R$ 100, como forma de retribuir o favor. No voucher estava marcado o endereço da loja onde a promoção estava valendo. Em seguida, as mulheres abraçaram a idosa e foram embora.

A mãe de Juliana decidiu ir até o endereço da loja, feliz com o vale. Entretanto, quando chegou ao local ela percebeu que o estabelecimento indicado não existia. Voltando para casa, a idosa colocou a mão no bolso e percebeu que o salário da aposentadoria havia sido levado.

Juliana desconfia que o dinheiro foi furtado no momento em que a mulher abraçou a idosa.

Após saber do ocorrido, Juliana decidiu refazer o caminho e tentar encontrar câmeras de monitoramento que ajudassem na localização das mulheres.

Ao refazer os passos da mãe, ela encontrou um cheque caído na avenida, com a mesma letra utilizada no voucher. Em seguida foi até um estabelecimento onde conseguiu imagens de câmeras de monitoramento, que mostram as duas mulheres acompanhando a idosa na avenida.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica nesta quinta-feira (3). O registro foi feito como ‘Outras Ocorrências’ pelo e-mail de Juliana e ainda aguarda aprovação.