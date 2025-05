Idosa morre atropelada por motorista embriagado enquanto varria calçada em Goiânia

Benedita Lopes de Sousa, de 73 anos, morreu atropelada no início da noite de domingo (11), enquanto varria a calçada em frente à sua residência no setor Chácaras Retiro, em Goiânia.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu Benedita, que morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Após o impacto, o carro também colidiu com o veículo do genro da vítima e capotou.

A tragédia aconteceu justamente no Dia das Mães e um dia após o aniversário de Benedita, que passava o fim de semana com a família em comemoração às duas datas. O genro da idosa, Roberto de Jesus, relatou o impacto emocional da perda repentina.

Uma viatura da PM que passava pelo local encontrou o veículo já capotado e o motorista com evidentes sinais de embriaguez. O teste do etilômetro apontou 0,76 mg/L de álcool no sangue — mais que o dobro do limite permitido por lei, que é de 0,34 mg/L.

Weber Jeferson foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado à Central de Flagrantes. A investigação do caso está a cargo da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

O advogado do motorista, Jean Carlos Santiago, lamentou o ocorrido e afirmou que aguardará a conclusão do inquérito para se manifestar oficialmente.

A audiência de custódia foi realizada na segunda-feira (12), e a Justiça decidiu que o investigado responderá ao processo em liberdade.