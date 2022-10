Idosa é agredida a vassouradas pela irmã após discussão por causa de cachorro

De acordo com a vítima, ela já foi agredida pela irmã anteriormente

Uma idosa, de 60 anos, foi agredida a vassouradas pela irmã, de 49 anos, após elas se desentenderem, nesse domingo (2), por causa da presença de um cachorro no terreno em que elas moram, em Dourados (MS), a 229 km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, há cerca de um mês, a vítima deixou a irmã morar em uma casa no mesmo terreno que ela, porque a irmã estava se desentendendo com a própria mãe, com quem morava.

A vítima disse à irmã que autorizava a mudança para o mesmo local que ela, pois a irmã poderia lhe fazer companhia, informa o registro policial. Porém, impôs a condição que não tivesse cachorros na casa.

No domingo (2), a suspeita chegou à casa com um cachorro de porte médio. Ao ser questionada pela irmã, elas começaram a discutir. Foi então que a suspeita agrediu a irmã com um cabo de vassoura, segundo a Polícia Civil. A vítima ficou com lesões no abdômen e nas nádegas, aponta o boletim de ocorrência.

A vítima contou para a polícia que a suspeita tem histórico de agressões, tendo batido na própria mãe e no ex-marido. Além disso, a idosa contou que a ocasião foi a segunda vez em que foi agredida pela irmã.

Às autoridades, disse ter medo da suspeita, pois quando contou para a irmã que iria na delegacia foi ameaçada por ela.

A idosa solicitou medidas protetivas contra a suspeita. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça com violência doméstica.