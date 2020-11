Homens se matam a facadas na rua, no Piauí

PUBLICIDADE

Dois homens tiraram a vida um do outro com golpes de faca em uma via pública de Demerval Lobão-PI nesta segunda-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, os homens não se conheciam. Após os golpes, um deles chegou a sair andando, mas caiu cerca de 100 metros depois e veio a óbito. Não se sabe o motivo da briga.

Ambos tinham passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A Polícia Civil vai investigar o caso.