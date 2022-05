Homens são presos por usarem escavadeira sem autorização

Policiais flagraram crime ambiental em área rural no Riacho Fundo II

O operador de uma escavadeira e o dono do terreno foram presos por movimentarem terra próximo a um córrego, sem autorização, na tarde deste sábado (14) no Riacho Fundo II.

Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) foram informados que estava ocorrendo crime ambiental na área rural. Os militares foram ao local e encontraram uma escavadeira trabalhando na movimentação de terra.

Os militares realizaram contato com o dono do local, que não tinha autorização do órgão competente para realizar o serviço. A movimentação de terra estava ocorrendo ao lado de um córrego. Os dois homens foram encaminhados à delegacia para registro do flagrante.