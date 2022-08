Homem viaja 100 km para tentar reatar namoro e acaba preso por agressão

Segundo a Polícia Militar, homem acabou agredindo a ex-namorada e o pai dela depois da recusa dela ao pedido

Um homem de 23 anos foi preso após viajar cerca de 100 km até Rio do Sul, no Vale do Itajaí, para tentar reatar o namoro com a ex-namorada, de 18, na madrugada desta quinta-feira (25).

De acordo com a PM, o suspeito saiu de Blumenau em direção a cidade da vítima na noite de quarta-feira (24).

A jovem contou que estava em casa quando o ex-namorado chegou e pediu para que o relacionamento fosse retomado. Como ela deu uma resposta negativa, o homem entrou à força no imóvel do bairro Budag para agredi-la.

O pai dela escutou e foi ajudar a filha, mas acabou levando socos do ex-genro. Na sequência, ainda de acordo com o relato da jovem aos policiais, o rapaz a arrastou para fora de casa e bateu a cabeça dela contra uma janela. Durante o ataque, o agressor ameaçou pai e filha de morte.

Vizinhos perceberam a violência e seguraram o homem até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso por lesão corporal , ameaça, injúria e violação de domicílio. Segundo o delegado Daniel Zucon, responsável pelo caso, o homem negou as acusações.