Homem tenta matar a ex-esposa e se mata logo após atirar na cabeça da vítima

Um homem de 28 anos, atirou contra a a cabeça de sua ex-companheira e depois atirou contra a própria cabeça na tarde desta quinta-feira (26), no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte. e morreu no local. A fisioterapeuta de 30 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio e o suspeito morreu no local.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no bairro Santa Efigênia, também na região Centro-Sul. Ela chegou a perder os sinais vitais e foi reanimada pelos médicos. Por meio da assessoria de imprensa, o hospital informou que não irá divulgar estado de saúde da mulher.

De acordo com a polícia, a mulher já tinha medida protetiva contra o homem. Segundo as autoridades, diante do suspeito, a vítima não conseguiu acionar o socorro e há indícios que o homem teria descarregado a tornozeleira eletrônica antes de chegar perto da mulher.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.