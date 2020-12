Homem tem moto roubada 5 dias após comprá-la

PUBLICIDADE

O que parecia ser um sonho para o estudante Marcello da Silva Campos, 18 anos, acabou se tornando um pesadelo. O jovem, natural da cidade de Santos (SP), havia comprado uma motocicleta. Entretanto, o veículo foi furtado cinco dias após a aquisição. As informações são do G1.

“É revoltante, me programei e economizei mais de um ano e três meses para comprar essa moto, e aconteceu isso. Fiquei indignado”, desabafou o estudante.

Marcello da Silva relatou o acontecimento por meio de uma publicação nas redes sociais. O veículo foi comprado no dia 16 de novembro e custou R$ 16 mil. O furto aconteceu furtada na frente da casa do jovem, no bairro Caneleira. “Eu tirei essa moto naquele famoso estilo ‘brasileiro trabalhador’, em 60 vezes. Fiquei feliz demais pela conquista, mas, nem tempo de publicar em redes sociais eu tive”, explicou o estudante.

Segundo ele, a motocicleta foi comprada, pois a rotina do estudante é corrida durante a semana. “Entro às 9h no trabalho, de lá, vou direto para o curso que faço, às 18h40, e chego em casa por volta de meia-noite. Isso com a moto, porque sem ela eu chegava à 1h”, contou Marcello da Silva.