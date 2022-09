Homem suspeito de sequestrar duas idosas é baleado e preso

Além das idosas, sendo uma de 64 e outra de 88 anos, o suspeito ainda sequestrou um homem de 42 anos, que estava em companhia delas

Um homem identificado como Geovane Trindade Mendonça, de 38 anos, foi baleado e preso na noite desse sábado (17) após ser suspeito de sequestrar duas idosas em São Luís.

Segundo a Polícia Militar (PM) o suspeito, que estava armado, abordou as vítimas quando elas se encontravam dentro de um carro de passeio em frente a uma farmácia localizada na Avenida Colares Moreira, no bairro Renascença, na capital. Após anunciar o assalto, o criminoso fez os três de reféns.

Ameaçadas com uma arma de fogo, as vítimas seguiram no carro em direção a um banco, localizada também no bairro Renascença, onde foram obrigadas a realizar saques bancários.

Cientes do ocorrido, os policiais militares se deslocaram até a agência bancária e no local trocaram tiros com Geovane Trindade, que acabou sendo atingido no ombro e braço esquerdo. O bandido ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), situado no Centro de São Luís.

Durante a ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e mais seis munições intactas que estavam em poder do suspeito. O caso foi registrado no Plantão de Polícia Civil do bairro Cajazeiras, na capital.