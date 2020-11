Homem suspeito de estuprar as próprias filhas é preso

PUBLICIDADE

Um homem de 45 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (25) sob suspeita de estuprar as próprias filhas. As vítimas teriam sofrido os abusos desde que tinham quatro e nove anos. Atualmente, ambas são maiores de idade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu em Garruchos-MS, na Fronteira Oeste. As investigações iniciaram após denúncia anônima. Em depoimento à polícia, as vítimas confirmaram o crime e uma deles informou que ainda era violentada pelo pai.

O suspeito foi detido em uma fazenda, no interior da cidade, com apoio de policiais de Cerro Largo e da Brigada Militar de Garruchos. Na residência do homem foram apreendidas várias armas e munições.