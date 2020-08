Homem suspeito de abusar sexualmente de ao menos 7 crianças é preso

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (17), o suspeito de abusar sexualmente de crianças que pediam dinheiro em semáforos foi preso preventivamente, em Canoas, Porto Alegre (RS). De acordo com a Polícia Civil, o homem teria abusado de sete meninos, entre 7 e 14 anos.

Jones da Silva Farias, de 55 anos, foi preso em casa. De acordo com o G1, ele é investigado por estupro de vulnerável e exploração da prostituição infantil. Seu advogado de defesa comunicou que só vai se pronunciar quando conseguir acesso ao inquérito.

Quatro crianças e uma testemunha já foram ouvidas, segundo o delegado do caso, Pablo Rocha, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

“Nos relatam todas a mesma coisa. Ele tinha uma estratégia, primeiro ele se aproximava dessas crianças que trabalham em sinaleiras, que pedem em sinaleiras, crianças muito humildes. Ele se aproximava, ofertava dinheiro, sem nenhuma vinculação a prática de qualquer ato, oferta baixa, R$10, R$20. Iniciava uma relação de amizade com essas crianças e, posteriormente, tendo a confiança dessas crianças ele fazia uma oferta em dinheiro para a prática de atos de cunho sexual”, afirmou o delegado ao G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele marcava encontros em um lugar ermo em Canoas, onde ele conhecia bem. Ele mandava as crianças por um caminho e ele ia por outro, evitando ser identificado no deslocamento com as crianças. Praticava os atos sexuais, dava dinheiro para as crianças e, sistematicamente, ele ia repetindo esses atos”.

O delegado lembou ainda que o homem é conhecido por muitas crianças da região.