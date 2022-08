Homem remove dente de prima a pauladas e é preso no interior de SP

Ele será indiciado por lesão corporal contra mulher e ameaça, configurados em violência doméstica

Um homem de 57 anos foi preso em Miracatu, no interior de São Paulo, após agredir a prima, de 52 anos, a pauladas. A mulher foi hospitalizada e perdeu no mínimo três dentes. As agressões aconteceram a mais de 9 dias, mas ele só foi preso na última sexta-feira (26).

Em depoimento a vítima disse que o primo era usuário de drogas e estava morando na rua, por isso ela o acolheu, mesmo com a ajuda ela reparou que ele começou a furtar objetos da casa. Quando decidiu perguntar sobre os furtos, começou a agredi-la. Ela teve lesões no rosto, e dentes arrancados.

Depois da denúncia, a Delegacia Sede de Miracatu começou as buscas pelo agressor, que não foi encontrado. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário. O homem foi encontrado em um sítio próximo a cidade e levado à unidade policial. Ele responderá por lesão corporal contra mulher e ameaça, ambos configurados por violência doméstica.