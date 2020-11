Homem quebra grade de janela para resgatar bebê de incêndio

PUBLICIDADE

Na tarde desta terça-feira (17), uma bebê de 7 meses teve 70% do corpo queimado durante um incêndio em uma casa, no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba (SP). O futuro da pequena só não foi pior porque Felício Alves conseguiu quebrar uma grade para que fosse possível retirar a criança do quarto.

De acordo com o G1, a família tinha mudado para casa há três meses.

Estava sentado na frente da minha casa. A vizinha saiu correndo. Levantei, corri e vi o sofá pegando fogo na sala. Fiquei desesperado quando vi o incêndio e escutei a criança chorando no berço. Abri a janela e vi que tinha grade”, contou Felício ao G1.

O vizinho retirou a grade, entrou no quarto e pegou o bebê no colo. A mãe aguardava do lado de fora da residência.

“Não conseguia ver muita coisa. Só escutei a criança chorando. Estava uma fumaça muito escura. Precisei jogar um pouco de água para ver se esfriava. Queimei o ombro, as costas e as mãos na janela, que estava quente”, explicou Felício.

Na casa atingida pelas chamas estavam a mãe e outra criança de 3 anos, que ficou ferido, mas com um quadro clínico estável.

O marido e pai das crianças estava no trabalho quando o acidente aconteceu. “Pediram para eu ficar calmo, mas eu fiquei desesperado e sai correndo, pensando na minha filha. O que perdemos não me importa. O que me importa é a vida da minha filha. O resto a gente corre atrás. Vamos recomeçar”, contou Willian Inamoto ao G1.