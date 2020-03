Homem que roubou e estuprou mulher será indiciado

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (5), um homem que roubou e estuprou uma mulher durante o carnaval de Araguaína. O estuprador cometeu o crime quando a mulher se afastou de uma festa na Via Lago para fazer xixi. O criminoso não teve a identidade divulgada, mas foi preso pela Polícia Militar na noite do crime. Ele ainda está preso.

A Polícia levantou a possibilidade de uma mulher, que foi presa junta com o homem de 25 anos, fosse cúmplice do caso, no entanto, ela não foi indiciada. O jovem vai responder por roubo majorado e estupro.

Segundo as investigações além de roubar e estuprar a vítima, ele a agrediu com tapas e xingamentos para que a mulher entregasse a bolsa. Após o crime o celular da vítima foi recuperado com o homem, que está na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA).

A mulher que estava junto com ele foi presa por tentar fugir com o suspeito em uma moto ao perceber a presença da polícia. Ela ainda vai responde por receptação.