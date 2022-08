Homem procura polícia e denuncia tortura e cárcere privado

A própria vítima foi quem acionou a polícia no sábado (20) e a ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, suspeitos de torturar e manter em cárcere privado um homem de 46 anos, dependente químico.

O homem relatou que foi levado no dia anterior pelos dois suspeitos até uma casa no centro da cidade, onde teve as pernas amarradas e foi agredido com pauladas e ameaçado com uma faca durante a noite.

Ainda conforme contou à polícia, a vítima foi ameaçada de morte e os dois suspeitos são integrantes de uma facção.

A fuga do local aconteceu quando os homens deixaram a casa e apenas uma mulher permaneceu no imóvel. Assim que deixou o cativeiro, foi até a delegacia.

Com base nas informações passadas, os investigadores conseguiram identificar o local e prenderam os agressores, de 19 e 25 anos. Ambos foram autuados em flagrante por delitos de tortura e cárcere privado.

As investigações continuam para localizar outros envolvidos nos crimes.